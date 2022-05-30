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В новой серии планшетов Xiaomi Pad 6 дебютируют модели с процессорами Snapdragon 8+ Gen1 и Dimensity 9000

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Xiaomi готовится к презентации планшета Pad 6, который недавно внесли в базу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Известно, что линейка планшетов будет состоять из трех моделей: Pad 6, Pad 6 Pro и Pad 6 Pro 5G.

В них будет использоваться как флагманский Snapdragon 8 Plus Gen 1, так и конкурирующий процессор Dimensity 9000, который можно назвать настоящим конкурентом решению от Qualcomm.

С такими процессорами планшеты не будут уступать по производительности флагманским смартфонам. От источника известно, что в планшетах будет устанавливаться аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой зарядки на 67 Вт.

Серия планшетов также получит экраны с частотой обновления 144 Гц и мощную акустическую систему, состоящую из четырех динамиков.

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