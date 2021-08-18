Microsoft начинает пользователям преподносить неприятные сюрпризы. Так, в тестовой сборке Windows 11 была обнаружена сложность при смене браузера по умолчанию.

В новой ОС существенно усложнили смену браузера по умолчанию — при установке нового ПО для просмотра интернет страниц по-прежнему высвечивается предложение «всегда использовать это приложение», но если его сразу проигнорировать, то в дальнейшем сменить браузер по умолчанию станет очень сложно.

В настройках системы это больше нельзя сделать. Остается только вариант смены приложения для открытия определенных типов файлов, и тут стоит отметить, что это нужно сделать приблизительно для 11 типов файлов, которые относятся к интернет-страницам или ссылкам.

Если этого не сделать, то ссылки с почты будут автоматически открываться во встроенном в Windows 11 браузере, а не в предпочтительном для пользователя к примеру Chrome, Mozilla или Opera.