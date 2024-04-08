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В новой Apple TV может появится встроенная камера

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, будущая приставка Apple TV может быть оборудована встроенной камерой, предназначенной для приложений видеовызовов, включая FaceTime.

Это выяснилось после запуска недавнего обновления Apple tvOS 17, которое добавило приложение FaceTime.

В настоящее время пользователи могут использовать заднюю камеру своего iPhone или iPad для видеозвонков на большом экране.

Однако, встроенная камера в самом Apple TV позволит избавиться от необходимости в использовании отдельного устройства.

Марк Гурман также намекает на другие возможности, которые могут появиться благодаря интеграции камеры. Он упоминает о возможности «управления на основе жестов», однако, подробности остаются под секретом.

Важно отметить, что все эти технологии будут легко совместимы как с iPhone, так и с Vision Pro.

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