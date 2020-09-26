Владельцы смартфонов, для которых стал доступен новый Android 11 стали жаловаться на возникшие в ходе пользования проблемы.

Как сообщает 9to5Google, в смартфонах с установленным Android 11 наблюдаются проблемы с работой многозадачности.

В частности, в новой Android 11 перестал работать список недавних приложений.

Как говорят пользователи в новой версии операционной системы эта функция постоянно выдает ошибки, и более того нередко появляется черный экран.

Проблема возникла с ОС на Pixel 4a и носит исключительно системный характер, так как никакие способны, включая полный сброс настроек не помогают.

В компании Google уже знают о проблеме и обещают ее исправить, но когда это произойдет пока не известно.