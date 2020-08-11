В Nokia готовят к выпуску четыре бюджетных смартфона

Новые модели смартфонов уже появились в базе Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group).

Новинки имеют кодовые обозначения TA-1239, TA-1258, TA-1298 и TA-1292, но под какими названиями они поступят в продажу пока неизвестно.

При этом предполагается, что все эти устройства будут относиться к бюджетному сегменту, на что косвенно указывает поддержка Bluetooth 4.2.

Пока известны некоторые характеристики только одной модели смартфона, а именно Nokia TA-1258.

Указано, что в нем будет 5,99-дюймовый экран, батарея на 3 040 мАч и 3 ГБ оперативной памяти.

Предположительно, некоторые из этих смартфонов будут представлены в рамках выставки IFA, которая состоится в Берлине и будет проходить с 3 по 5 сентября.