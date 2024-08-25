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В Нидерландах строят трехэтажные дома с 3D-печатью

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В Нидерландах начнётся строительство новых трехэтажных домов с использованием 3D-печати. Эти дома, часть проекта Milestone, будут напечатаны в виде валунов, что соответствует лесистой местности в Бошуиле, Эйндховен.

В Нидерландах строят трехэтажные дома с 3D-печатью

Проект включает четыре дома: один будет трехэтажным площадью 127 кв. м, а другой — двухэтажным площадью 114 кв. м. Такие дома предназначены для семей до четырех человек и будут иметь три спальни.

Строительство будет выполнено с помощью 3D-принтера, который послойно выдавливает специальную смесь, похожую на цемент. Секции будут печататься на фабрике, а затем доставляться для сборки на стройплощадку. Рабочие займутся отделкой интерьеров и установкой крыш.

Дома будут продаваться по цене от 570 000 до 655 000 евро (58-66 млн рублей). Строительство начнется в начале 2025 года и продлится до середины года.

В Нидерландах строят трехэтажные дома с 3D-печатью

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