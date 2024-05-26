В Netflix вновь появилась русская озвучка фильмов и сериалов

По информации, опубликованной в Telegram-канале Share, на стриминговом сервисе Netflix появилась русская озвучка для некоторых сериалов и фильмов.

Например, озвучка стала доступна для фильма «Вуди Вудпекер едет в лагерь», фильма «Атлас» с Дженнифер Лопез, а также нового сезона сериала «Бриджертоны».

Netflix покинул российский рынок 30 мая 2022 года. В течение последних двух лет сервис не допускал российских пользователей к созданию аккаунтов, оплате подписок, не предлагал фильмы с русским дубляжем и не работал в стране без использования VPN.

Согласно источнику, за создание русской озвучки для Netflix отвечает студия Videofilm International, зарегистрированная в Израиле. Предполагается, что Netflix перестроил свою работу после ухода из России и будет продолжать выпускать дубляж для других стран.