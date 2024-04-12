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В нейросети Galaxy AI от Samsung теперь есть поддержка русского языка

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Компания Samsung добавила поддержку русского языка в своем искусственном интеллекте Galaxy AI.

Теперь пользователи могут воспользоваться функцией двустороннего голосового и текстового перевода телефонных разговоров в режиме реального времени, а также преобразования речи в текст и перефразировки текста с определенным стилем, таким как дружеское или деловое общение.

Эта технология доступна на флагманских смартфонах Samsung Galaxy S24 и некоторых других новых моделях.

Кроме русского языка, Samsung также добавил поддержку арабского и индонезийского языков, а также три новых диалекта: австралийского английского, кантонского и канадского французского.

Пользователи смогут загрузить новые языки в Galaxy AI из раздела «Настройки» начиная с апреля. Компания также планирует добавить еще четыре языка и несколько диалектов до конца года, включая румынский, турецкий, голландский, шведский, традиционный китайский и европейский португальский.

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