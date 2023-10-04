В настройках Windows 11 для всех стал доступен пункт управления RGB-подсветкой

Microsoft выпустила встроенное ПО для управления RGB-подсветкой в Windows 11.

Эта функция, анонсированная ранее, позволяет контролировать подсветку совместимых устройств непосредственно из настроек ОС. Ранее пользователям приходилось использовать стороннее программное обеспечение от производителей. Утилита управления RGB в операционной системе потенциально упрощает работу геймерам.

ПО Microsoft объединяет управление подсветкой в едином месте — настройках Windows. Здесь можно настраивать эффекты, яркость и цветовые профили. Хотя пока поддерживается ограниченный список устройств, со временем его планируют расширить. Это позволит обеспечить унифицированный подход к управлению RGB.