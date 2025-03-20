Главная » Новости

В настройках ОС Windows 11 на мощных Copilot+ ПК нашли скрытую вкладку

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Microsoft работает над новой функцией для пользователей Windows 11, но она больше подойдет для пользователей с высокопроизводительной системой Copilot+.

В последней тестовой версии системы появилась скрытая вкладка «Действия», которая пока не активна.

Эта вкладка позволит выбирать приложения, которые смогут предлагать быстрые действия. Например, если вы выделите текст на экране, Copilot подскажет, что с ним можно сделать — искать информацию или переписывать.

Это будет более удобно и интегрировано в Windows по сравнению с существующими функциями.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужен компьютер с процессором, поддерживающим минимум 40 TOPS. Пока функция «Действия» находится на стадии тестирования, и Microsoft не сообщила, будет ли она доступна всем пользователям.

 

Источник: digitaltrends

Copilot+ Microsoft
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.