В настройках ОС Windows 11 на мощных Copilot+ ПК нашли скрытую вкладку

Microsoft работает над новой функцией для пользователей Windows 11, но она больше подойдет для пользователей с высокопроизводительной системой Copilot+.

В последней тестовой версии системы появилась скрытая вкладка «Действия», которая пока не активна.

Эта вкладка позволит выбирать приложения, которые смогут предлагать быстрые действия. Например, если вы выделите текст на экране, Copilot подскажет, что с ним можно сделать — искать информацию или переписывать.

Это будет более удобно и интегрировано в Windows по сравнению с существующими функциями.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужен компьютер с процессором, поддерживающим минимум 40 TOPS. Пока функция «Действия» находится на стадии тестирования, и Microsoft не сообщила, будет ли она доступна всем пользователям.

Источник: digitaltrends