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Производители в начале июля представят нескольких флагманских смартфонов

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В начале следующего месяца состоится большая премьера Xiaomi 12 Ultra. Ожидается, что в этот день еще китайская компания покажет и другие устройства, но какие именно пока неизвестно.
Что касается нового флагмана Xiaomi 12 Ultra, то ему приписывают платформу Snapdragon 8 Plus Gen 1 и продвинутую камеру. По данным источника, с 28 июня начнется тизерная кампания, посвященная Xiaomi 12 Ultra.

В начале месяца также будет представлен Huawei nova 10. Его показ запланирован на 4 июля, на следующий день (5 июля) состоится презентация Asus ROG Phone 6.

В его основе тоже будет лежать флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Plus Gen 1, причем в этом смартфоне будет реализована защита от воды по стандарту IPX4.

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