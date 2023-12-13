В начале 2024 года Wi-Fi Alliance готовится утвердить стандарт Wi-Fi 7

Wi-Fi Alliance подтвердила завершение спецификации технологии Wi-Fi 7 к концу первого квартала 2024 года, что означает приближение эры Wi-Fi 7.

Несмотря на то, что роутеры с маркировкой Wi-Fi 7 уже доступны, официальные технические характеристики будут утверждены в начале 2024 года.

Wi-Fi 7 обещает революционное беспроводное соединение со скоростью до 40 Гбит/с, что потенциально может конкурировать с традиционной проводной сетью Ethernet. Технология работает на трех частотных диапазонах — 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц — с шириной канала 320 МГц и использует 4096-QAM. Wi-Fi 7 развивает достижения Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E.

Он включает функции, такие как MU-MIMO и OFDMA, что приводит к значительному улучшению производительности в 4,8 раза по сравнению с Wi-Fi 6.

Важно отметить, что Wi-Fi 7 не только о повышении скорости, но и о поддержке новых технологий, таких как дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). Wi-Fi 7 обеспечит необходимую инфраструктуру для поддержки этих новых технологий и улучшения пользовательского опыта.