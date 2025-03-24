Мошенники используют «умный дом» для майнинга криптовалюты и слежки

В МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, связанной с взломом систем умного дома.

Аферисты используют вредоносное программное обеспечение для создания ботнета — сети заражённых устройств. Это позволяет им проводить DDoS-атаки или добывать криптовалюту, пишет ТАСС.

Мошенники могут также следить за владельцами домов через видеокамеры и проверять, находятся ли они дома, используя умные устройства, такие как зубные щётки и датчики температуры. Это может подготовить почву для ограблений.

В связи с угрозой МВД рекомендует при выборе системы умного дома ориентироваться на проверенные компании. Также важно устанавливать сложные и уникальные пароли, менять имя сети и следить за обновлениями устройств, чтобы избежать уязвимостей.