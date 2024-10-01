Некоторые из признаков могут возникать по другим причинам, например, из-за обновлений системы или технических проблем. Если несколько симптомов проявляются одновременно, стоит проверить устройство на наличие вредоносных программ с помощью антивируса или обратиться к специалисту.

В МВД перечислили жителям России Топ-5 признаков взлома смартфона. Так, частые признаки взлома смартфона включают снижение производительности. Если телефон стал медленнее работать, приложения открываются дольше, а система подвисает, это может указывать на вредоносное ПО.

Также стоит обратить внимание на необычные всплывающие окна или рекламу. Если реклама появляется в приложениях, где ее раньше не было, это может быть тревожным знаком.

Неожиданные расходы на счете могут свидетельствовать о проблеме. Если замечаются списания, которые не объясняются, или приходят SMS-сообщения, которые не отправлялись, это может быть результатом действий вредоносных приложений.

Перегрев устройства также может быть признаком вирусов. Если телефон нагревается даже при простых задачах, это может говорить о высокой нагрузке на процессор.

Неожиданный расход батареи — еще один симптом. Вредоносные программы, работающие в фоновом режиме, могут сокращать срок службы батареи.