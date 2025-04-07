В МВД назвали самую распространенную схему мошенников

Фальшивые лотереи и розыгрыши представляют собой одну из самых распространённых схем мошенничества, распространяемых через спам.

Обычно это выглядит как яркая реклама с предложением объявлений о повышении и гарантированным выигрышем, однако для получения приза требуется оплатить некую пошлину.

Специалисты не рекомендуют участвовать в лотереях, но для желающих разобраться в вопросе необходимо краткий обзор юридических аспектов.

В России основным документом, регулирующим лотереи, является Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ. С 2014 года все лотереи в стране должны быть государственными, частные лица запрещены, и их могут проводить только уполномоченные органы.

Участие в лотерее оформляется лотерейным билетом, условия розыгрыша должны быть четко прописаны. Несовершеннолетние не могут участвовать. Контроль за проведением лотерей ФНС, и нарушение законодательства может привести к наказанию штрафов.

Розыгрыши, проводимые для стимулирования продаж, не учитывают лотереи и не требуют лицензии, но должны соответствовать рекламным нормам. Будьте осторожны, если лотерейный светильник не известного бренда, так как вы можете потерять деньги в этом случае значительно больше.