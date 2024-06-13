Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на МТС из пяти стран

Одна из самых мощных DDoS-атак за последний год была совершена на сеть ведущего российского оператора связи МТС.

РИА Новости сообщили, что нападение произошло одновременно из разных стран, включая Турцию, Испанию, Польшу, Эквадор и Китай. Хакеры использовали около 20 тысяч устройств и пытались взломать сеть оператора в течение двух часов, однако им не удалось достичь своей цели.

Атака была направлена на сеть широкополосного доступа в интернет (ШПД) МТС и затронула более 500 IP-адресов оператора. В течение двух часов сервис мониторинга защиты от DDoS-атак «МТС RED» срабатывал в режиме повышенной активности, что позволило предотвратить серьезные последствия атаки.

По информации МТС, мощность DDoS-атаки достигала 207 гигабит в секунду и могла в некоторых моментах достигать нескольких терабит на границе сети. Однако наиболее важным аспектом атаки являлось то, что злоумышленники направляли свои усилия на конкретное сетевое оборудование — маршрутизатор.

В случае удачи это могло привести к отключению доступа в интернет для пользователей целого региона, что свидетельствовало о тщательной и систематической подготовке нападения.