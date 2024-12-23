В МТС сообщили, что отключат сети 3G к 2027 году

Компания МТС планирует завершить отключение сети 3G к 2027 году. Вице-президент Виктор Белов сообщил, что до конца этого года будет запущено около 200 новых базовых станций, произведённых в России.

Эти станции установят в 37 регионах, включая как удалённые, так и более населённые районы, пишет ТАСС.

В следующем году МТС намерена расширить сеть ещё на тысячу площадок и добавить новое оборудование.

Оператор уже отключил сеть 3G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и запускает пилотные проекты по отключению 3G в 19 других регионах.

В 2025 году компания планирует отключить не менее половины базовых станций 3G, с окончательным отказом от этой технологии в 2027 году.