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В МТС объявили об отключении сетей 3G внутри ЦКАД

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Крупнейший российский оператор связи ПАО «МТС» успешно завершил проект по переводу всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского региона.

Этот процесс, известный как рефарминг, позволяет увеличить скорость мобильного интернета и емкость сети на обширных территориях Москвы и области на 30%, рассказали в пресс-службе компании.

В ходе проекта, который начался в 2020 году, МТС перевела более 930 базовых станций на стандарт LTE 2100 в Московском регионе. Таким образом, доля базовых станций, полностью переведенных из 3G в 4G, составила 99% в столице и 84% на всей территории региона. Рефарминг позволяет обеспечить ковровое покрытие LTE 2100 в Москве и области в пределах ЦКАД.

Важно отметить, что клиенты МТС, у которых есть старые 3G-устройства, продолжат пользоваться услугами связи в другом диапазоне — UMTS 900 МГц. Для них рефарминг будет незаметным, так как МТС значительно расширила покрытие UMTS 900 за последние два года.

Рефарминг UMTS 2100 позволяет улучшить покрытие и проникновение сигнала, а также расширяет доступ к высококачественной передаче голоса VoLTE. В настоящее время МТС развернула сети LTE 2100 в 49 регионах России и планирует начать работы по рефармингу UMTS 2100 в еще, как минимум, 11 регионах в 2024 году.

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