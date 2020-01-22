В МТС назвали дату повышения цен на тарифах

Крупнейший в России мобильный оператор с 30 января пересмотрит цены на тарифы, об это сообщается на сайте оператора.

С 30 января 2020 года МТС проведет корректировку некоторых тарифов и услуг.

В пресс-службе компании указали, что изменения коснутся SMS, звонков, интернета и абонентской платы и услуг оплачиваемых отдельно от тарифа.

Как пишет «ГазетаDAILY», цены в среднем повысятся на 4% и повышение коснется некоторых тарифов.

К примеру, «Тарифище» в среднем подорожает на 20-25 рублей в зависимости от региона.