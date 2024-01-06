В Москве установили и протестировали светофор, фиксирующий лица пешеходов-нарушителей

Московская Госавтоинспекция провела тестирование прототипа светофора с биометрической камерой на Бережковской набережной. Эта инновационная система позволяет фиксировать нарушения правил дорожного движения пешеходами на пешеходных переходах.

Прототип светофора оснащен специальной камерой, которая распознает лица пешеходов. Когда пешеход нарушает правила, его фотография (без идентификации) передается на электронное табло, установленное рядом с пешеходным переходом.

Таким образом, нарушитель может увидеть свое нарушение и осознать последствия своих действий.

Однако, для создания и эффективного применения этой автоматизированной системы, необходимо иметь биометрические данные всех граждан.

В связи с этим, начальник столичной Госавтоинспекции, Александр Быков, слова которого приводит «ТАСС» отметил, что предоставление биометрических данных должно стать обязанностью граждан, а не их правом.

Он также подчеркнул необходимость изменения законодательства об административных правонарушениях и персональных данных для легализации и успешного использования таких технологий.

Ожидается, что внедрение этой инновационной системы требует изменения соответствующих нормативных актов и национальных стандартов, чтобы она соответствовала задачам, поставленным в национальных проектах. Тестирование прототипа светофора с биометрической камерой на Бережковской набережной является первым шагом в реализации этой идеи в Москве.