В Москве состоялась презентация линейки смартфонов Realme 11 Pro и 11 Pro+

Realme является молодой компанией, которая за несколько лет укрепила свои позиции на российском рынке.

В России прошла презентация новых смартфонов компании Realme. Китайский производитель продемонстрировал смартфоны Realme 11 Pro и 11 Pro+, а также озвучил на них цены.

Новинки выделяются кожаной задней панелью с прострочкой по центру и круглым блоком основной камеры.

На нашем рынке аппараты будут предлагаться по цене от 30 до 40 тыс. рублей в зависимости от версии и модели.

На презентации было сказано, что рекомендованная розничная цена на Realme 11 Pro 5G со 128 ГБ памяти будет составлять 32 999 рублей, но за счет специального предложения ценник будет значительно ниже – 29 99 рублей.



Realme 11 Pro 5G с 256 ГБ памяти можно будет купить без акции за 35 999 рублей, по акции смартфон стоит 32 999 рублей.

Realme 11 Pro+ 5G с 256 ГБ предложат за 39 999 рублей, по акции — 35 999 рублей. Самая дорогая модификация Realme 11 Pro+ 5G с 512 ГБ в России оценивается в 43 999 рублей, а по акции — 39 999 рублей.

Акция с подарками от Realme будет проходить с 13 июля по 13 августа 2023 года. В ее рамках покупатель получит подписку на онлайн-кинотеатр Ivi на 3 года в подарок. Также в указанный период будет действовать скидка на смартфоны при покупке комплекта смартфон и умная колонка «VK Капсула Нео».

Напомним, в Realme 11 Pro и 11 Pro+ установлен 6,7-дюймовый AMOLED-экран с загнутыми краями, разрешение матриц составляет 2412 х 1080 пикселей, а частота обновления 120 Гц.

В основе аппаратов лежит процессор MediaTek Dimensity 7050, а встроенный аккумулятор в новинках получил емкость 5000 мАч.