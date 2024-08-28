В Москве осужден укравший у банков свыше 180 млн рублей хакер

Басманный районный суд Москвы вынес приговор 33-летнему Антону Екименко. Он признан виновным в участии в преступном сообществе и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Суд установил, что Екименко вместе с сообщниками создал группу для хищения денег из банков. Они разработали программное обеспечение, которое позволяло отправлять поддельные операции в кредитные учреждения, используя интернет.

В результате их действий, с июля по ноябрь 2014 года, было похищено более 180 миллионов рублей из трех банков. Суд приговорил Екименко к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Екименко скрылся во время судебного разбирательства и был объявлен в розыск. Его задержали в 2022 году, после чего дело было возобновлено. Ранее другие участники группы уже получили свои приговоры.