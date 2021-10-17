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В мобильном поиске Google появилась непрерывная прокрутка

В мобильном поиске Google появилась непрерывная прокрутка
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Мобильный сайт и приложение скоро позволят вам прокручивать и прокручивать.

15 октября Google выпустила большое обновление мобильного поиска: непрерывную прокрутку .

Теперь, вместо того, чтобы заставлять вас нажимать, чтобы загрузить следующую страницу после ваших обычных 10 ссылок результатов поиска, Google просто загрузит следующую страницу.

Компания надеется, что непрерывная прокрутка заставит людей просматривать больше результатов поиска и что более длинный набор результатов лучше для большего количества открытых вопросов поиска. В сообщении блога отмечается, что «большинство людей, которым нужна дополнительная информация, обычно просматривают до четырех страниц результатов поиска». Если вы выполните поиск на своем телефоне, вы обнаружите, что непрерывная прокрутка длится ровно четыре страницы, прежде чем появится знакомая ссылка «показать еще». Когда Google автоматически загружает следующую страницу, он также помещает рекламу перед следующей страницей результатов поиска.

Google заявил, что «этот новый поисковый сервис сегодня начинает постепенно внедряться для большинства мобильных поисковых запросов на английском языке в США». Кажется, он работает в приложении Google Search и на веб-сайте.

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