В Минцифры запретили россиянам передавать данные для входа на «Госуслуги» по телефону

Злоумышленник может получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам предоставит всю необходимую информацию для входа.

Портал «Госуслуги» надежно защищен, отмечают в Минцифры, и случаи взлома возможны только, если пользователь сам сообщит данные.

Основные меры предосторожности включают не сообщать сведения для входа телефонным мошенникам. Госуслуги никогда не звонят и не запрашивают логин, пароль и код подтверждения из смс или специального приложения.

Если вам позвонили с такими запросами, рекомендуется положить трубку и сообщить о подозрительном звонке на официальном сайте Госуслуг.

Россиянам также рекомендуется пользоваться только официальными сайтами и приложениями, а не переходить по предложенным ссылкам.

Мошенники могут использовать фишинговые страницы для получения данных. Важно внимательно изучать адрес страницы, на которой вводятся данные, и проверять его на соответствие официальному сайту Госуслуг (gosuslugi.ru).

Установка приложения Госуслуг рекомендуется только из официальных магазинов, таких как RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.

Чтобы защитить свой аккаунт на Госуслугах, пользователи должны придумать сложный пароль, использовать его только на портале Госуслуг и периодически менять его.

Рекомендуется также подключить двухфакторную аутентификацию, которая повышает безопасность данных. На Госуслугах уже более 80 миллионов пользователей используют двухфакторную аутентификацию, что составляет 70% от общего числа пользователей портала.

Пользователям предлагается выбрать один из трех вариантов защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии. Важно не сообщать пароль и сведения о втором факторе защиты никому и никогда.