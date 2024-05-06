Минцифры хочет расширить сведения о пользователях для передачи силовикам

Представители Министерства цифрового развития, известного как Минцифры, озвучили планы по расширению перечня сведений о пользователях, которые должны быть хранены и передаваемы силовым структурам по запросу.

Согласно информации, опубликованной Forbes, в дополнение к IP-адресу теперь провайдеры также должны будут хранить и передавать информацию о номере сетевого порта, с которого был совершен выход в интернет.

Это нововведение позволит более точно определить пользователя, который может быть связан с размещением или распространением незаконного контента.

Отмечается, что функционал для определения и хранения таких данных уже существует и может быть реализован провайдерами.