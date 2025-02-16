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В Минстрое рассказали о самых популярных уловках мошенников в сфере ЖКХ

Автор На чтение 2 мин Просмотров 60 Опубликовано

Минстрой предупредил о распространённых методах мошенничества, связанных с оплатой коммунальных услуг. Аферисты используют различные способы, чтобы завладеть деньгами и личными данными граждан.

Одним из самых популярных методов, о котором рассказал портал «Вечерка» являются киберугрозы. Мошенники могут обратиться к жильцам от имени управляющей компании и попросить перейти по ссылке или установить приложение. Это может привести к потере личной информации или доступа к банковским приложениям.

Также мошенничество может проявляться в виде поддельных сообщений, которые приходят не только в мессенджерах, но и могут появляться на дверях подъездов.

Например, создаются общедомовые чаты, куда жильцам предлагают присоединиться, отсканировав QR-код. Вступив в такой чат, мошенники получают доступ к аккаунту пользователя и могут обмануть других.

Кроме того, опасность может исходить и от бумажных квитанций. В Челябинске жители уже получали поддельные счета на обслуживание газового оборудования от компаний, не имеющих права на выполнение таких работ. Люди попались на уловку и оплатили квитанции, не проверив их.

Чтобы избежать мошенничества, Минстрой рекомендует проверять начисления и реквизиты через приложение «Госуслуги Дом». В этом приложении можно увидеть данные о поверке счетчиков и задать вопросы ресурсникам. Оно также позволяет безопасно оплачивать счета, исключая возможность перевода денег мошенникам.

Мошенники могут действовать и лично, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Они могут навязывать дорогие услуги или воровать ценности из квартир под предлогом проверки оборудования. Чтобы убедиться в легитимности таких визитов, лучше перепроверить информацию о своей управляющей компании на портале ГИС ЖКХ или позвонить в неё напрямую.

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