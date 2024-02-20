В Минфин поддержали снижение беспошлинного лимита онлайн-покупок

По информации «Ведомости», ведомство выступило против сохранения порога беспошлинных покупок в интернете на сумму до €1000 и поддержало предложение снизить его до €200.

Участники рынка беспокоятся о том, что цены на импортные товары могут вырасти или они могут исчезнуть с российских маркетплейсов.

Логистический сервис Cdek.Shopping ранее направил письмо в Минфин, выражая важность сохранения текущего порога, но получил отрицательный ответ. С 1 апреля 2024 года лимит беспошлинных покупок может быть снижен до €200.

Минфин заявил, что окончательное решение примет правительство. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила, что Россия не обратилась с запросом по этому вопросу.

Если текущий порог будет отменен, то торговая площадка OZON прогнозирует рост цен на товары в диапазоне от €200 до €1000 на 10-15%.

По оценкам маркетплейса, это затронет около 34 миллионов россиян, делающих покупки за рубежом. Wildberries считает, что некоторые товары, доступные только в интернет-торговле, могут исчезнуть, например, некоторые виды бытовой техники.

Генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин считает, что нужно сделать исключения для товаров, которые невозможно заменить импортом.

Учитывая пятикратное снижение порога, многим покупателям (особенно с низким уровнем дохода) такие товары станут недоступными, как указано в письме Союза потребителей.