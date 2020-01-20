В Минэкономики предложили создать аналог GitHub

В Министерстве экономического развития (МЭР) предлагают создать аналог сервиса GitHub и запустить его уже в следующем году.

О планах по созданию в России аналога GitHub стало известно журналистам «Коммерсанта».

GitHub представляет собой сервис, котором хранятся программы с открытым кодом, а предназначен он для хостинга ИT-проектов.

В связи с тем, что в 2018 году GitHub за 7,5 млрд долларов купила Microsoft, есть опасения, что российские разработчики могут остаться без доступа к этому сервису в связи с вероятным ужесточением санкций.

Разработка аналога сервиса будет осуществляться в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

Благодаря этому на создание сервиса потребуется минимум затрат, а сам сервис станет подстраховкой.

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны.