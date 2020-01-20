В Минэкономики предложили создать аналог GitHub

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub20.01.2020 11:26
В Министерстве экономического развития (МЭР) предлагают создать аналог сервиса GitHub и запустить его уже в следующем году.
О планах по созданию в России аналога GitHub стало известно журналистам «Коммерсанта».
GitHub представляет собой сервис, котором хранятся программы с открытым кодом, а предназначен он для хостинга ИT-проектов.
В связи с тем, что в 2018 году GitHub за 7,5 млрд долларов купила Microsoft, есть опасения, что российские разработчики могут остаться без доступа к этому сервису в связи с вероятным ужесточением санкций.
Разработка аналога сервиса будет осуществляться в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».
Благодаря этому на создание сервиса потребуется минимум затрат, а сам сервис станет подстраховкой.
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