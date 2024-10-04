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В Microsoft запатентовали смартфон с 360-градусным вращением экрана

Автор На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

Microsoft подала заявку на патент на устройство, напоминающее складной телефон, которое может поворачиваться на 360 градусов. Патент, изначально поданный в феврале 2021 года, был опубликован 1 октября 2024 года Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO).

В Microsoft запатентовали смартфон с 360-градусным вращением экрана

В документе описывается устройство, способное складываться в различные формы, такие как планшет или ноутбук. Новый гаджет включает заднюю крышку, стеклянный слой и светоизлучающий слой между ними. Устройство имеет специальные прорези, которые обеспечивают плавность сгибания без складок.

Microsoft также представила метод складывания в разных направлениях, позволяя левой и правой сторонам стекла как сближаться, так и удаляться друг от друга. Для создания плавных переходов используется лазерная модификация и влажное травление, что позволяет устройству поворачиваться без складок, сохраняя структуру сенсорного дисплея.

В Microsoft запатентовали смартфон с 360-градусным вращением экрана

Это не первая попытка Microsoft создать складное устройство. Ранее были выпущены устройства Surface Duo, которые столкнулись с трудностями на рынке. Последнее поколение, Surface Duo 2, было снято с производства через два года после выпуска.

В июне появилась информация о патенте на отменённый смартфон Surface Duo 3 под кодовым названием «Неон», который должен был иметь складной экран и магнитные аксессуары. Однако текущий патент описывает совершенно иное устройство.

Складные устройства с механизмом на 360 градусов выглядят многообещающе, так как большинство имеющихся моделей складываются только внутрь.

В Microsoft запатентовали смартфон с 360-градусным вращением экрана В Microsoft запатентовали смартфон с 360-градусным вращением экрана

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