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В Microsoft уверены, что их новые ноутбуки на Snapdragon будут мощнее MacBook Air M3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Информация о предстоящей презентации Microsoft 20 мая уже подтверждена.

В ближайшие месяцы ожидается выпуск первых ноутбуков с Windows и SoC Snapdragon X Elite/Plus, которые, по мнению Microsoft, превзойдут ноутбуки Apple на основе SoC M3.

Microsoft уверена в преимуществах производительности искусственного интеллекта и классической производительности у новых платформ Qualcomm.

Они планируют провести демонстрации, чтобы показать превосходство SoC Snapdragon X Elite над M3 в MacBook Air в различных задачах.

Также внутренние документы Microsoft упоминают более быструю эмуляцию приложений, чем у Rosetta 2. Microsoft планирует выпустить будущие мобильные ПК Surface Pro 10 и Surface Laptop 6 с SoC Snapdragon X Elite вместо CPU Intel Core Ultra.

Еще сообщается о функции AI Explorer в Windows 11, которая будет использовать блоки NPU для обработки данных и позволит просматривать историю работы пользователя с ПК.

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