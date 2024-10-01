В Microsoft разрешили удалять шпионскую функцию Recall из Windows

Microsoft сообщила, что пользователи Windows 11 теперь смогут удалить функцию записи экрана под названием Recall.

Эта функция, представленная в начале 2024 года, позволяет постоянно делать скриншоты и сохранять их на компьютере.

Recall вызвала разные отзывы. Миллиардер Илон Маск назвал её шпионской и посоветовал отключить. В конце сентября Microsoft подтвердила, что теперь можно будет удалять эту программу, и она будет отключена по умолчанию.

В компании объяснили, что Recall хранит скриншоты в защищенной области и шифрует их. Доступ к этой области можно получить только после подтверждения через Windows Hello.