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В Microsoft продлили поддержку браузера Edge для Windows 7

13.04.2020 11:55

Microsoft для устаревших операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 R2 свой новый браузер Edge будет поддерживать до июня 2021 года.

Об этом сообщает зарубежный портал WinCentral. Им удалось узнать, что в компании решили продлить выпуск обновлений для своей новой версии фирменного браузера Edge, который уже работает на движке Chromium.

Напомним, Microsoft решила полностью перезапустить свой Edge. Ранее он был создан на отдельном ядре, а теперь он разработан на базе Chromium. Этот движок используется во всех популярных браузерах мира.

С начала текущего года Microsoft прекратила выпускать обновления безопасности для популярной ОС Windows 7, но это касается только обычных пользователей.

Для корпоративных клиентов был разработан платный пакет, в рамках которого регулярно будут выходить патчи безопасности.

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