В Microsoft признали дефектным и отменили обновление Windows 11

Microsoft подтвердила наличие проблем с работой сканеров на Windows 11 и откатила обновление версии 24H2. Проблема связана с протоколом eSCL, который неправильно функционирует в этой версии операционной системы.

По информации компании, после установки обновления пользователи могут столкнуться с трудностями в обнаружении USB-устройств, поддерживающих протокол eSCL. Это в основном касается многофункциональных устройств и отдельных сканеров, которые не могут переключаться в USB-режим.

Протокол eSCL позволяет сканировать документы без установки дополнительных драйверов, обеспечивая работу как по сети, так и через USB. Однако текущая проблема мешает устройствам корректно переключаться между режимами.