Главная » Новости

В Microsoft признали дефектным и отменили обновление Windows 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Microsoft подтвердила наличие проблем с работой сканеров на Windows 11 и откатила обновление версии 24H2. Проблема связана с протоколом eSCL, который неправильно функционирует в этой версии операционной системы.

По информации компании, после установки обновления пользователи могут столкнуться с трудностями в обнаружении USB-устройств, поддерживающих протокол eSCL. Это в основном касается многофункциональных устройств и отдельных сканеров, которые не могут переключаться в USB-режим.

Протокол eSCL позволяет сканировать документы без установки дополнительных драйверов, обеспечивая работу как по сети, так и через USB. Однако текущая проблема мешает устройствам корректно переключаться между режимами.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.