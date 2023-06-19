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В Microsoft признали, что стала жертвой хакерской атаки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Масштабный сбой в Microsoft был связан с кибератакой. В компании признали, что подверглись хакерской атаке, из-за чего более чем два часа были недоступны популярные сервисы.
5 июня тысячи пользователей не могли воспользоваться пакетом Microsoft 365, изначально в Microsoft отказывались комментировать сбой, теперь компания признает, что отказ серверов Microsoft 365 связан с Ddos-атакой.

В Microsoft отмечают, что утечки данных от кибератаки не произошло.

Из-за Ddos-атаки не работали сервисы пакета Microsoft 365. Больше всего жалоб поступало от пользователей США, в социальных сетях они писали, что не могут воспользоваться программой Outlook, также были сообщения, что не работает Microsoft Store, Teams, To Do, Skype.

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