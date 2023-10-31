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В Microsoft придумали способ борьбы с нелицензированными геймпадами Xbox

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

По последним данным, Microsoft приняла решение о запрете использования неоригинальных геймпадов на консоли Xbox. С новыми правилами, которые вступят в силу 12 ноября, геймерам будет запрещено подключать контроллеры, не прошедшие сертификацию Microsoft.

Уведомления об этом уже начали приходить игрокам, где они информируются о том, что несертифицированные геймпады не будут работать с консолью.

В этих письмах также содержится рекомендация вернуть такие геймпады в магазин, где они были приобретены, как сообщает Windows Central.

По словам источника из этого портала, решение Microsoft связано с расширением программы компании, которая предусматривает одобрение беспроводных контроллеров Xbox от сторонних производителей.

Таким образом, компания стремится улучшить качество и совместимость геймпадов, предлагаемых на рынке, и обеспечить лучший игровой опыт для пользователей Xbox.

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