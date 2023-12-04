В Microsoft предлагают создать в Windows единый интерфейс расширенных настроек

Microsoft предлагает создать в операционной системе Windows 11 новый раздел, который предоставит разработчикам больше возможностей для настройки системы. Это объявление было сделано компанией в их репозитории Dev Home на платформе GitHub.

В рамках этой инициативы Microsoft приглашает разработчиков делиться своими пожеланиями и предложениями по улучшению «Расширенных настроек Windows». В этом разделе будут доступны дополнительные параметры и функции, которые в настоящее время сложно найти или изменить в операционной системе.

«Расширенные настройки Windows» позволят разработчикам легче управлять своими компьютерами, получать доступ к новым или экспериментальным функциям, которые помогут улучшить рабочие процессы, а также быть в курсе опций, способных повысить их производительность. Важно отметить, что этот раздел не заменит существующие параметры и функции в разделе «Для разработчиков», которые можно найти в настройках Windows.

Одной из ключевых целей нового раздела является предоставление разработчикам большего контроля над настройками системы и расширенными функциями, а также помощь в поиске настроек, которые сделают их повседневную работу более эффективной. Компания также стремится создать единый пользовательский интерфейс для настройки возможностей разработчика в Windows и достичь других целей.