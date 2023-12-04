Главная » Новости

В Microsoft предлагают создать в Windows единый интерфейс расширенных настроек

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Microsoft предлагает создать в операционной системе Windows 11 новый раздел, который предоставит разработчикам больше возможностей для настройки системы. Это объявление было сделано компанией в их репозитории Dev Home на платформе GitHub.
В рамках этой инициативы Microsoft приглашает разработчиков делиться своими пожеланиями и предложениями по улучшению «Расширенных настроек Windows». В этом разделе будут доступны дополнительные параметры и функции, которые в настоящее время сложно найти или изменить в операционной системе.

«Расширенные настройки Windows» позволят разработчикам легче управлять своими компьютерами, получать доступ к новым или экспериментальным функциям, которые помогут улучшить рабочие процессы, а также быть в курсе опций, способных повысить их производительность. Важно отметить, что этот раздел не заменит существующие параметры и функции в разделе «Для разработчиков», которые можно найти в настройках Windows.

Одной из ключевых целей нового раздела является предоставление разработчикам большего контроля над настройками системы и расширенными функциями, а также помощь в поиске настроек, которые сделают их повседневную работу более эффективной. Компания также стремится создать единый пользовательский интерфейс для настройки возможностей разработчика в Windows и достичь других целей.

Windows 11
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.