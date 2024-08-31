Главная » Новости

В Microsoft позволят удалять следящую за пользователями функцию Recall

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Microsoft позволит пользователям Windows 11 полностью удалить функцию Recall со своих компьютеров.

Эта функция использует искусственный интеллект для автоматического создания и анализа скриншотов, чтобы формировать историю пользователя.

Однако многие пользователи раскритиковали её за постоянное создание скриншотов, что воспринималось как слежка, а также за большие объемы хранимых данных.

В ответ на критику Microsoft приостановила внедрение Recall и вернула его на этап разработки, доступный только участникам программы Windows Insider. С обновлением KB5041865 пользователи смогут отключить Recall, сделав эту функцию опциональной.

Чтобы удалить Recall, нужно открыть «Панель управления», выбрать «Программы», затем «Включение и отключение компонентов Windows» и убрать галочку рядом с опцией Windows Recall. Ожидается, что Microsoft сделает официальное заявление по этому вопросу в ближайшее время.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.