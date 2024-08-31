В Microsoft позволят удалять следящую за пользователями функцию Recall

Microsoft позволит пользователям Windows 11 полностью удалить функцию Recall со своих компьютеров.

Эта функция использует искусственный интеллект для автоматического создания и анализа скриншотов, чтобы формировать историю пользователя.

Однако многие пользователи раскритиковали её за постоянное создание скриншотов, что воспринималось как слежка, а также за большие объемы хранимых данных.

В ответ на критику Microsoft приостановила внедрение Recall и вернула его на этап разработки, доступный только участникам программы Windows Insider. С обновлением KB5041865 пользователи смогут отключить Recall, сделав эту функцию опциональной.

Чтобы удалить Recall, нужно открыть «Панель управления», выбрать «Программы», затем «Включение и отключение компонентов Windows» и убрать галочку рядом с опцией Windows Recall. Ожидается, что Microsoft сделает официальное заявление по этому вопросу в ближайшее время.