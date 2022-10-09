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В Microsoft порекомендовали отключить защиту Windows 11, чтобы улучшить производительность

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Windows 11 не работает на устаревших компьютерах в отличие от Windows 10, но даже на новых платформах операционная система не всегда показывает хорошую производительность.

В компании Microsoft пользователям порекомендовали отключить защиту Windows 11, чтобы улучшить производительность.

Для того чтобы это сделать нужно зайти в систему защиты пункт «Изоляция ядра» и отключить данную настройку. Таким образом, в ОС будет деактивирована проверка целостности памяти и платформа VMP.

Также следует через «Пуск» найти раздел «Включение или отключение возможностей Windows», в нем выбрать «Платформа виртуальной машины» и отключить настройку.

В Microsoft предупредили, что отключение защиты сделает ОС уязвимой, поэтому порекомендовали отключать ее для высокой производительности в игре, и включать после окончания игрового сеанса.

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