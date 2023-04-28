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В Microsoft полностью прекращают выпускать обновления функций ОС Windows 10

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано

Windows 10 новые патчи безопасности будет получать до 2025 года, но новые функции ОС больше не получит.

Компания Microsoft решила больше не выпускать крупных обновлений для прошлой операционной системы, об этом стало на страничке посвященной версии Windows 10 Home и Pro.

Там же указано, что каждый месяц будет для Windows 10 будет выходить обновления безопасности. Защиту ОС будет поддерживать до 18 октября 2025 года.

В Microsoft намерены полностью сосредоточится на Windows 11 и ускорить процесс перехода на эту версию операционной системы, так как самой популярной ОС пока остается Windows 10.

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