В Microsoft подтвердили дату выхода обновления операционной системы Windows 10 22H2

Microsoft сообщила, когда будет выпущено обновление Windows 10 22H2, причем она информацию распространила через собственный материал, в котором описывалось, как установить обновление для Windows 11.

В компании отметили, что Windows 10 сейчас подходит на системы, которые несовместимы с Windows 11, а также было сказано, что «десятка» будет поддерживаться до октября 2025 года.

В этом году выйдет обновление Windows 10 22H2 и это произойдет в октябре. В нем не будет серьезных изменений, предположительно в обновлении будут в основном только патчи безопасности.