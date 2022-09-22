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В Microsoft подтвердили дату выхода обновления операционной системы Windows 10 22H2

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Microsoft сообщила, когда будет выпущено обновление Windows 10 22H2, причем она информацию распространила через собственный материал, в котором описывалось, как установить обновление для Windows 11.

В компании отметили, что Windows 10 сейчас подходит на системы, которые несовместимы с Windows 11, а также было  сказано, что «десятка» будет поддерживаться до октября 2025 года.

В этом году выйдет обновление Windows 10 22H2 и это произойдет в октябре. В нем не будет серьезных изменений,  предположительно в обновлении будут в основном только патчи безопасности.

Microsoft Windows 10 22H2
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