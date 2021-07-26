Сейчас Windows 11 прекрасно работает на большинстве устаревших компьютерах, которая по заявлению Microsoft, не будет поддерживаться новейшей операционной системой.

Windows 11 пока доступна только в качестве бета-версии, и только для участников раннего тестирования.

Но ее уже установили уже многие пользователи, так как образ ОС есть в открытом доступе на бесплатных ресурсах. Финальная версия Windows 11 выйдет осенью, предположительно в октябре.

Как оказалось, Microsoft не намерена отказываться от ранних заявлений о несовместимости ОС на устаревших системах.

Компания грозится заблокировать возможность установки Windows 11 на неподдерживаемое оборудование.

Такое решение связано с безопасностью и продуктивностью Windows 11. На старых ноутбуках и настольных компьютерах операционная система не может быть безопасной.

Microsoft грозится все совместимые устройства проверять через интернет, и в случае несовместимости Центр обновления Windows будет сообщать о невозможности установки ОС и блокировать ее.