В Microsoft Flight Simulator будут все аэропорты Земли

В Microsoft Flight Simulator будут присутствовать все аэропорты мира, причем из них 37 тыс. разработчики отредактировали вручную.

Разработчики симулятора рассказали про новую Microsoft Flight Simulator.

В нем вся территория Земли создана на основе спутниковых карт, причем в игре будут не только крупные аэропорты с полной инфраструктурой, но также точными размерами.

В игру даже внесут сельские взлётно-посадочные полосы.

По словам главного дизайнера проекта, 37 тыс. аэропортов были отредактированы вручную, 80 самых крупных будут являться точной копией с надписями и знаками как в настоящих аэропортах.

В остальных аэропортах символы и освещение будут генерироваться автоматически.

