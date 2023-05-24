Главная » Новости

В Microsoft добавили поддержку архивов RAR и 7z в операционной системе Windows 11

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Microsoft в Windows 11 интегрирует программное обеспечение способное поддерживать работу с архивами RAR и 7z.
Встроенные в операционную систему платформы для работы с архивными файлами появятся у пользователей в ближайшее время.

Будет реализована нативная поддержка RAR, 7z, GZ. В компании уточнили, что реализация работы с архивными файлами будет выполнена за счет применения библиотеки libarchive с открытым исходным кодом.

Стоит отметить, что всю историю существования Windows для работы с RAR, 7z, GZ требовалось устанавливать сторонние программы.

Microsoft Windows 11
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.