В Microsoft добавили поддержку архивов RAR и 7z в операционной системе Windows 11

Microsoft в Windows 11 интегрирует программное обеспечение способное поддерживать работу с архивами RAR и 7z.

Встроенные в операционную систему платформы для работы с архивными файлами появятся у пользователей в ближайшее время.

Будет реализована нативная поддержка RAR, 7z, GZ. В компании уточнили, что реализация работы с архивными файлами будет выполнена за счет применения библиотеки libarchive с открытым исходным кодом.

Стоит отметить, что всю историю существования Windows для работы с RAR, 7z, GZ требовалось устанавливать сторонние программы.