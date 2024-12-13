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В мессенджере WhatsApp улучшили качество видеозвонков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Разработчики WhatsApp объявили о внедрении новых функций в мессенджер, рассказав о них в своем блоге.

Главной целью обновлений является улучшение качества связи, в том числе и для групповых звонков. Все изменения и нововведения созданы в преддверии праздников.

Помимо улучшения качества видеозвонков, в приложении появились новые эффекты и маски для видеозвонков, а еще были добавлены функции караоке-микрофона и голосового фильтра с эффектом «подводного» звучания.

Изменения затронули и версию для ПК, в которой обещают повышенное разрешение как для индивидуальных, так и для групповых видеозвонков.

Все эти новшества уже доступны в актуальной версии мессенджера WhatsApp, который является самым популярным в мире и принадлежит компании Meta (запрещена и признана экстремистской в РФ).

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