В мессенджере WhatsApp произошел сбой по всему миру

Сетевой сбой, затронувший WhatsApp, Instagram* и Facebook* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), вызвал серьезные проблемы для пользователей по всему миру.

Сообщается, что миллионы пользователей из Европы и России столкнулись с трудностями в отправке сообщений через мобильные устройства, а также неработающей веб-версией WhatsApp на компьютерах.

Кроме того, многие отмечают, что Инстаграм и Фейсбук (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) также не доступны.

Пользователи активно выражают свое недовольство в социальных сетях, сообщая о проблемах, с которыми они столкнулись.