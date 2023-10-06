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В WhatsApp добавят возможность блокировать чаты с помощью пароля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 86 Опубликовано

В WhatsApp планируют добавить возможность блокировки чатов при помощи пароля для повышения конфиденциальности переписки.

Пользователи смогут заблокировать выбранные чаты с использованием существующего пароля устройства, биометрической аутентификации или отдельного пароля WhatsApp.

Закрытые диалоги будут выделены в отдельный раздел, доступ к которому откроется после ввода кода. Такая функция обнаружена в тестовой версии мессенджера для Android.

Аналогичный функционал планируется реализовать и в iOS-клиенте, однако сроки выхода обновления пока не уточняются. Нововведение усилит защищенность личных чатов при утрате или краже гаджета.

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