В WhatsApp добавят возможность блокировать чаты с помощью пароля

В WhatsApp планируют добавить возможность блокировки чатов при помощи пароля для повышения конфиденциальности переписки.

Пользователи смогут заблокировать выбранные чаты с использованием существующего пароля устройства, биометрической аутентификации или отдельного пароля WhatsApp.

Закрытые диалоги будут выделены в отдельный раздел, доступ к которому откроется после ввода кода. Такая функция обнаружена в тестовой версии мессенджера для Android.

Аналогичный функционал планируется реализовать и в iOS-клиенте, однако сроки выхода обновления пока не уточняются. Нововведение усилит защищенность личных чатов при утрате или краже гаджета.