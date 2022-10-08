В мессенджере WhatsApp появится платная подписка с двумя эксклюзивными возможностями

WhatsApp уже тестирует платную подписку среди пользователей WhatsApp Business, пока она доступна ограниченному кругу, но скоро ее полноценно представят и сделают доступной.

WhatsApp Premium для WhatsApp Business от обычной версии отличается всего двумя функциями.

Это возможность создания пользовательской URL-ссылки на свои профили по типу wa.me/businessname и подключение к WhatsApp Business до 10 устройств.

Во всем остальном WhatsApp Premium для WhatsApp Business не отличается от обычной версии мессенджера. Цены на подписку пока не озвучивают.