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В мессенджере WhatsApp появится платная подписка с двумя эксклюзивными возможностями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 100 Опубликовано

WhatsApp уже тестирует платную подписку среди пользователей WhatsApp Business, пока она доступна ограниченному кругу, но скоро ее полноценно представят и сделают доступной.
WhatsApp Premium для WhatsApp Business от обычной версии отличается всего двумя функциями.

Это возможность создания пользовательской URL-ссылки на свои профили по типу wa.me/businessname и подключение к WhatsApp Business до 10 устройств.

Во всем остальном WhatsApp Premium для WhatsApp Business не отличается от обычной версии мессенджера. Цены на подписку пока не озвучивают.

WhatsApp WhatsApp Business
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