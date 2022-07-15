Главная » Новости

Мессенджер WhatsApp добавляет функцию создания голосовых заметок в статусе

На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

WhatsApp в 2022 году начал активно внедрять различные функции, и сейчас готовится большое количество нововведений, которые появятся в скором времени.

Среди них возможность создавать голосовые заметки в статусах. В WhatsApp статус можно сравнить с историей в других социальных сетях. Созданный статус просуществует сутки, а затем исчезнет.

Скоро разработчики WhatsApp позволят в статусе создавать голосовое сообщение и публиковать его для других пользователей.

Как сообщается, новая функция замечена в бета-версии 2.22.16.3. Прослушивать голосовые заметки смогут те контакты, которые были одобрены пользователем в настройках конфиденциальности.

WhatsApp
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.