Мессенджер WhatsApp добавляет функцию создания голосовых заметок в статусе

WhatsApp в 2022 году начал активно внедрять различные функции, и сейчас готовится большое количество нововведений, которые появятся в скором времени.

Среди них возможность создавать голосовые заметки в статусах. В WhatsApp статус можно сравнить с историей в других социальных сетях. Созданный статус просуществует сутки, а затем исчезнет.

Скоро разработчики WhatsApp позволят в статусе создавать голосовое сообщение и публиковать его для других пользователей.

Как сообщается, новая функция замечена в бета-версии 2.22.16.3. Прослушивать голосовые заметки смогут те контакты, которые были одобрены пользователем в настройках конфиденциальности.