Разработчики WhatsApp готовят изменения в пользовательском интерфейсе мессенджера.

Сейчас для тестеров доступна новая версия WhatsApp для Android, в которой уже применены изменения в интерфейсе.

Пока разработчики уменьшили иконки в чатах, а также убрали разделители строк между чатами. Ожидается, что позже будут внесены и другие изменения во внешности.

Напомним, разработчики WhatsApp постоянно совершенствуют свой мессенджер, а также расширяют его возможности.

Недавно WhatsApp стал одновременно работать на разных устройствах, причем одновременно можно использовать WhatsApp на пяти устройствах, из которых может быть только один смартфон.

Помимо этого, из WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal можно совершать звонки, но только они не будут проходить владельцам устаревших версий WhatsApp.