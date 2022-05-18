В мессенджере WhatsApp добавят возможность незаметного выхода из групповых чатов

Сейчас если участник группы покидает чат, то это видят все участники чата.

Разработчики WhatsApp тестируют функцию, которая позволяет «тихо» покидать чат.

Новая функция пока находится на стадии тестирования. О ней официально пока не сообщали, но ее заметил тематический ресурс WABetainfo.

Там написали, что при уходе из чата уведомление приходит только администраторам группы.

При «тихом» уходе чата пользователь видит сообщение «Только вы и администраторы группы будете уведомлены о том, что вы покинули группу».